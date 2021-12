KLAAR: Literatuur en leesvaardigheid

Een boek lezen is niet hip voor tieners. Maar het is belangrijk voor hun welzijn en voor de ontwikkeling van jonge hersenen. Of ze nu een boek op papier of digitaal lezen, het zorgt ervoor dat ze mee zijn, ontspannen, meevoelen, connecteren en bijleren.

Toch is het slecht gesteld met de leesvaardigheid en het leesplezier in Vlaanderen. Zeker voor begrijpend lezen zakken we onderaan weg in de rangschikking. Daar doet de Vlaamse overheid iets aan met het “Leesoffensief”. Ook de VRT organiseert heel wat leesprojecten op het boekenplatform “LangZullenWeLezen”.