Lerarenopleiding UCLL reageert op plan minister Weyts: "Geef beginnende leerkrachten net mínder uren"

De hogeschool UCLL stelt net het omgekeerde voor. "We vinden dat beginnende leerkrachten net minder uren moeten krijgen, en meer begeleid moeten worden door mentoren", vertelt Greet Decin, programmadirecteur voor de lerarenopleidingen van de UCLL, aan Radio 2 Limburg. "In onze opleidingen zitten duizenden studenten, en het zal zaak zijn om die in het onderwijs te krijgen. Daar heb je mensen voor nodig die náást die leerkrachten staan, en ze gradueel zelfstandiger en meer te laten werken."

Daarnaast moeten leerkrachten volgens Decin meer bijgeschoold worden. "Veel studenten beginnen na hun opleiding niet in het onderwijs te werken omdat ze denken dat er weinig loopbaanperspectief is. Daarom is het belangrijk dat er genoeg middelen zijn om leerkrachten te professionaliseren, al dan niet verplicht. Laat iemand bijvoorbeeld om de zeven jaar een sabbatical nemen om een studietraject te volgen dat verbredend en verdiepend kan werken."

De hogeschool UCLL hoopt dat de minister rekening houdt met deze vragen, en in gesprek gaat met hen.