"Geef kinderen zuurstof"-banner populair op Facebook, maar bezorgdheid over meer CO2 in bloed is onterecht

- Hier legt 'Gezondheid en Wetenschap' uit waarom een mondmasker niet leidt tot meer CO2 in het bloed.

- Factcheck Vlaanderen over de valse claim dat mondmasker zorgen voor hypercapnie.

- Hier kan je lezen waarom er geen link is tussen hersenschade en mondmaskers: Fact check: Face masks do not cause “terrible damage” to the brain by depriving it of oxygen | Reuters

- Hier vind je nog meer uitleg waarom teveel CO2 inademen uiteraard niet goed is, maar waarom dat geen rol speelt bij mondmaskers: Is It Dangerous to Wear a COVID-19 Protective Mask for Too Long? / Snopes

- Hier staat nog meer uitleg over de onbestaande link tussen mondmaskers en aandoeningen als hypercapnie, hypoxemie (een tekort aan zuurstof in het bloed), kortademigheid en verhoogde spanning op de spieren. PolitiFact | Medical Hypotheses journal article lacks evidence that masks cause ill effects