Start-up uit Leuven bouwt toestel om snel en accuraat allergieën op te sporen

"De huidige test, waarbij de verpleegster manueel alle stoffen in de voorarm prikt dateert van 1959. Onvoorstelbaar toch", stelt Senne in een gesprek op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Intussen kreunen de ziekenhuizen onder personeelstekort en vragen ze me of ik het toestel niet sneller kan leveren. Want met het toestel kan je iemand uitsparen, die dan iets anders kan doen."

Het bedrijf van Senne, Hippo Dx, haalde recent anderhalf miljoen euro op om de productie van het nieuwe toestel op te starten. Dat zal volgens de huidige vooruitzichten vanaf 2023 gebeuren.

