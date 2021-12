Looise kankerpatiënten blij met minder drukte in zwembad: “Met gerust hart zwemmen”

En daar is deelnemer en kankerpatiënt Roza Plessers heel blij mee. Ze vindt het belangrijk dat ze naar de sessies aquagym kan blijven komen, omdat ze zich hier een deel van de groep voelt. “We zijn een groep van gelijken”, zegt ze. “Er hoeft maar één iemand te zeggen dat het niet goed met hem gaat of we zijn er al om elkaar te steunen. We weten allemaal hoe het voelt, want we maken hetzelfde mee. Ikzelf heb borstkanker en dat betekent dat je moet vechten en je leven weer oppakken. Voor kankerpatiënten is een groep als deze ideaal. Samen in beweging blijven, verlost ons van het idee dat we er alleen voor staan.”