Man krijgt 8 jaar cel voor misbruik meisje van 6 jaar, moeder geïnterneerd

Een 46-jarige man uit Overijse is door de rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot tot acht jaar cel voor seksueel misbruik van een zesjarig meisje. Samen met de moeder van het kind, uit Aalst, maakte hij zich aan zware zedenfeiten schuldig. Het kind diende als het ware als ‘seksspeeltje’ voor de twee. De moeder van het kind, een vrouw met een mentale beperking, wordt geïnterneerd.

De moeder leerde de aanrander kennen via Facebook. De man, een projectleider uit Overijse, legde met de vrouw contact onder de valse naam “Gert”. Hoewel hij voor de vrouw een onbekende was, ze kwam zelfs nooit zijn echte naam te weten, ging ze in op zijn avances en de twee begonnen een relatie gebaseerd op seks. Elke ochtend kwam de projectleider in de flat van de vrouw langs, voor hij naar het werk vertrok. Maar centraal in de seksrelatie stond het dochtertje van de vrouw.

Op vraag van de projectleider verkrachtte de moeder haar eigen kind op de meest uiteenlopende én gruwelijke manieren. Ze filmde daarbij het misbruik om de beelden door te sturen naar haar lief, die de vrouw op zijn beurt nog meer aanmoedigde om verder te gaan in het misbruik. Hij gaf zelfs instructies over hoe ze haar kind moest verkrachten.

De zaak kwam aan het licht toen het meisje op school vertelde wat ze thuis meemaakte. De twee volwassenen werden daarop opgepakt en zitten sindsdien in de gevangenis. Ze gingen pas tot bekentenissen over na confrontatie met de verschillende video’s van het misbruik en mails en chatberichten tussen de twee. Een gerechtspsychiater stelde vast dat de moeder door haar mentale beperking, ontoerekeningsvatbaar is.