Mijnmuseum in Beringen gaat tijdelijk dicht: "Om gidsen te beschermen"

De stad Beringen schrapt ook de nieuwjaarsreceptie met de inwoners. "In grote aantallen samenkomen om in elkaars nabijheid te zijn is net de essentie van zo’n receptie, daarom hebben we besloten om deze niet in januari te organiseren,” legt schepen van Evenementen Werner Janssen (N-VA) uit. "Het is namelijk onmogelijk om te voorspellen hoe de situatie er binnen een drietal weken gaat uitzien. En de logistieke voorbereiding van zo een feestevenement voor een paar duizend man, met bijhorende hapjes en drankjes is niet bepaald een flexibele aangelegenheid." Maar uitstel is geen afstel, belooft de stad. “We verplaatsen de receptie gewoon naar het voorjaar!"