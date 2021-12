Mobiele horecatrailer van VDAB test skills horecapersoneel: "Te veel open vacatures in West-Vlaanderen"

Op het einde volgt er feedback rond de geschiktheid van de persoon om snel een job te vinden in de horeca en welk traject er nog eventueel moet gevolgd worden. “Het kan dan gaan om een cursus thuis online of een opleiding in een van onze competentiecentra. Maar ook een opleiding op de werkvloer behoort tot de mogelijkheden”, eindigt Van Laeken.

De horecatrailer staat nog tot vrijdag 10 december in Veurne en daarna van 31 januari tot 4 februari 2022 in Kortrijk. Kandidaten kunnen zich inschrijven bij de VDAB via claudine.seys@vdab.be of 0478 83 07 70