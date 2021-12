Moerbeke-waas hergebruikt 40 kerstbomen van vorig jaar. "We hebben ze gered van de verhakselaar"

Je kerstboom kan het overleven als je hem buiten plant, op voorwaarde dat hij ook binnen goeed verzorgd wordt. Dus water geven als hij binnen staat en "de boom mag op voorhand niet te warm staan, niet van de eerste keer van binnen naar buiten, maar even laten acclimatiseren in de garage bijvoorbeeld. Zo heeft hij tijd om zich aan te passen. Het moet ook een boom zijn met een grote kluit."

Toen de bomen op het terrein geplant werden kregen ze allemaal een naamkaartje, zodat de eigenaar zeker is dat hij zijn eigen boom terug heeft. "We hebben de eigenaars de keuze gegeven om de boom te komen halen, of om nog een jaartje te wachten", zegt Seline. "Want sommige experts zeggen dat ze beter nog een jaartje zouden rusten. De meeste mensen zeggen dat de boom nog even mag blijven staan."