Spilindex wellicht nog deze maand overschreden, uitkeringen en lonen stijgen in januari alweer met 2 procent 

Door de aanhoudend hoge inflatie, verwacht het Planbureau dat de spilindex deze maand december opnieuw overschreden zal worden. Een maand geleden voorspelde de instelling dat dat in januari 2022 zou gebeuren.

Het Planbureau dacht tot nu toe ook dat er nadien geen nieuwe overschrijding zou zijn in 2022, maar nu gaat het ervan uit dat de spilindex in augustus toch alweer overschreden zal worden. Als die prognose uitkomt, betekent dat dat de sociale uitkeringen en de weddes van het overheidspersoneel respectievelijk in september en oktober voor de derde keer in dertien maanden geïndexeerd zouden worden.

De inflatie, die in november met 5,64 procent op het hoogste niveau stond sinds juli 2008, zou nog tot en met maart volgend jaar boven de 5 procent blijven, verwacht het Planbureau nog. De gemiddelde jaarinflatie zou dit jaar uitkomen op 2,4 procent en in 2022 op 3,8 procent.