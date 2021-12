Nederlands deel Waddenzee dreigt werelderfgoedstatus te verliezen door gaswinning

Het Werelderfgoed Centrum van de UNESCO dreigt de werelderfgoedstatus van het Nederlandse deel van de Waddenzee te herroepen, als de Nederlandse regering niet voor 15 januari uit kan leggen hoe het kan dat er in principe toestemming is gegeven voor een nieuwe gaswinning in de Waddenzee. Het centrum is ook bezorgd over werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een windpark in het gebied.