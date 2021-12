Niersteenkliniek van AZ Klina in Brasschaat krijgt Europese erkenning en wordt zo opleidingscentrum voor urologen

AZ Klina in Brasschaat behandelt elk jaar 500 nieuwe patiënten met nierstenen. De niersteenkliniek staat bekend voor haar totaalaanpak. De nierstenen worden behandeld in een hoogtechnologische operatiezaal maar daarnaast proberen urologen proberen ook de oorzaak te achterhalen. "Na elke behandeling worden de nierstenen van de patiënt opgestuurd en wordt de patiënt opgevolgd om te zien waarom hij of zij nierstenen maakt", legt dokter Vincent De Conick uit, die als uroloog aan het hoofd van een gespecialiseerd team staat. "Er wordt bloed en urine afgenomen en we vragen naar de voedingsgewoonten. Zo kunnen we vermijden dat de patiënt in de toekomst nieuwe nierstenen aanmaakt."