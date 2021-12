Vier mensen in verdenking gesteld in Avrox-onderzoek: werd ons land opgelicht bij miljoenenaankoop van mondmaskers?

In mei van dit jaar werden er verschillende huiszoekingen gehouden in een aantal Europese landen. Ook de topman van Avrox werd al eens opgepakt. Vandaag blijken er vier verdachten in verdenking te zijn gesteld door de onderzoeksrechter. "In dit stadium van het gerechtelijk onderzoek kan ik bevestigen dat vier personen in verdenking gesteld werden voor feiten van valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen", zegt parketwoordvoerster Sarah Durant.