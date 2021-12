Hoe gaat topoverleg over Oekraïense grens er écht aan toe? Jan Balliauw: "Minste misverstand kan uit de hand lopen"

Tijdens de online videoconferentie tussen de Verenigde Staten en Rusland dreigde de Amerikaanse president Joe Biden met "krachtige economische en andere maatregelen", als Rusland Oekraïne effectief zou binnenvallen. Althans dat meldt het Witte Huis, want van het echte gesprek tussen de twee wereldleiders krijgen we, zoals meestal, slechts een glimp te zien. Hoe gaat zo'n overleg er echt aan toe? En is het lont nu uit het kruitvat of moeten we vrezen voor een escalatie? Oost-Europakenner Jan Balliauw geeft antwoorden in "Laat".