Oudenburg voert hoogste leegstandsbelasting uit de regio in: "Extreem hoge heffing om tot verkoop of renovatie te dwingen"

"Maar dat is nog te veel", zegt de burgemeester. Daarom voert Oudenburg de leegstandsbelasting nu op: voor de eerste 5 jaar dat een pand leegstaat, is het nog altijd 2.000 euro per jaar leegstand, maar vanaf het zesde jaar komt er 5.000 euro per jaar bij. Dus voor een woning die 10 jaar leegstaat, komt dat al neer op 35.000 euro."

"Dat is een zeer hoog bedrag", beseft burgemeester Anthony Dumarey. "Door de leegstandsbelasting zo hoog te maken, hopen we eigenaars nu echt tot verkoop of renovatie te dwingen. Want wij vinden het absoluut niet kunnen dat een woning 10 jaar leegstaat."