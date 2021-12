Duidelijkheid voor personeel kerncentrales over hun toekomst na  een kernuitstap

Maar het werk is nog niet meteen afgelopen voor het personeel wanneer de kerncentrales stilvallen. Tot 2040 is er nog werk op de sites voor de ontmanteling van de centrales. Voor de 45-plussers is er dan ook de garantie dat ze tot het einde van hun carrière in Doel en Tihange aan de slag kunnen blijven. Engie Electrabel voorziet tien miljoen euro om het personeel om te scholen, want hun takenpakket zal er heel wat anders uitzien.