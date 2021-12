Petitie tegen prikkeldraad na zwaar ongeval met ruiter en paard in Vorselaar

Kathleen Nuyts was zaterdag op wandel met haar paard Glowie, toen het in Vorselaar een stuk prikkeldraad rond een weide raakte. Daarop sloeg het dier op hol. Omdat de prikkeldraad vasthing in het been van het dier en niet afbrak, wikkelde een lang stuk zich helemaal rond het been van het paard. Dat bleek uiteindelijk zo zwaargewond - de draad sneed tot op het bot - dat de dierenarts geen andere keuze zag dan het dier uit zijn lijden te verlossen.