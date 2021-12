BEKIJK - Vorige regering blikt terug op coronabeleid: "PowerPoint-persconferentie was communicatiefout"

De politici getuigen in de aflevering van vanavond ook over hoe het coronavirus hen in snelheid nam en een lockdown zo onvermijdelijk werd. "Een maatschappij op slot doen, is makkelijker dan ze daarna voorzichtig en geleidelijk weer te openen", zegt Vlaams minister-president Jan Jambon daarover nog in de uitzending.

Daarnaast komen ook de ondernemers aan het woord. Van een lunchbar in Mechelen, over een cinema in Gent, tot de muziekgroep Portland, die net voor corona op de drempel van de grote doorbraak stond. De groep kreeg het financieel lastig, maar ook mentaal werd het lastig. "Toen het te lang begon te duren, waren we wel bezorgd over onze toekomst. Wij leven voor muziek, hé”, zegt frontman Jente Pironet.