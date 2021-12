Mogelijke wantoestanden bij organisaties Poverello en Rafaël vzw:  "Veel geld, behalve voor de armen"  

De onderzoeksjournalisten doken ook in de werking van Poverello. Poverello werd in 1978 in Brussel opgericht door de katholieke arts Jan Vermeire, die er een onthaalhuis voor armen opende. Met 10 afdelingen in Vlaanderen, 3 in Brussel en 2 in Wallonië, waar mensen terecht kunnen voor een warme maaltijd, is het de grootste daklozenorganisatie van ons land. In de afdelingen van Brussel, Zottegem en Banneux biedt de organisatie kost en inwoon aan een 80-tal daklozen.