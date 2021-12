President Biden belt straks met Poetin over crisis rond Oekraïne, maar nu al klinkt er dreigende taal 

Rusland heeft aan de grens met Oekraïne de voorbije weken tienduizenden militairen en zwaar militair materieel verzameld. Rusland houdt vol dat het om een oefening gaat, en zegt dat het recht heeft om militairen op eigen grondgebied in te zetten en te stationeren waar het dat wil.



Rusland beweert dat het alleen garanties wil dat Oekraïne nooit lid zal worden van het westerse militaire bondgenootschap NAVO. Ook is Rusland gekant tegen de plaatsing van NAVO raketten en afweersystemen in buurlanden zoals Polen.



Ria Laenen, doceert Russische politiek aan de Leuvense Universiteit: “Het is een belangrijk gesprek tussen Biden en Poetin, los of er zelfs iets uit de bus komt. De VS zijn erg bezorgd en dringen dus aan op direct overleg. Voor Poetin is dit iets dat hij heel erg wilde. Poetin kan op die manier duidelijk maken dat Rusland een wereldspeler is die een grootmacht is”.