Nederlandse prinses Amalia blaast 18 kaarsjes uit, wat ligt er op haar bord nu ze meerderjarig is?

De eerste grote verandering: Amalia is nu officieel troonopvolgster als haar vader, koning Willem-Alexander, zou overlijden of afstand zou doen van de troon. "Zolang ze minderjarig was, was het via de wet zo geregeld dat haar moeder, koningin Máxima, of prins Constantijn in dat geval zou optreden als regent(es), tot het moment dat Amalia 18 werd", zegt Peter Rehwinkel, Nederlands staatsrechtdeskundige, tegen NOS.