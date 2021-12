Privéboseigenaar plant 11.000 vierkante meter houtkant met inheemse soorten op zijn grond in Oudsbergen

Hoewel het om landbouwgebied gaat, kent de gemeente toch een vergunning toe. “Het is niet toegestaan om landbouwgebieden te bebossen maar omdat het hier over een houtkant van maximum 15 meter breed gaat en het landbouwperceel nog groot genoeg is om te bewerken, kunnen wij wel toestemming geven”, legt burgemeester Marco Goossens (CD&V) uit. “We planten elk jaar 200 klimaatbomen in onze gemeente. Dat is ongeveer één boom per kind dat in Oudsbergen geboren wordt.”