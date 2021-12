Problemen met verkeerslichten op 10-tal kruispunten in Antwerpen: "Mogelijk gevaarlijke situaties"

Deze ochtend zijn de problemen begonnen aan de verkeerslichten in en rond Antwerpen. "We hebben weet van een 10-tal kruispunten waar er een communicatieprobleem is tussen de verkeersregelaars die zijn aangesloten op de coördinatiecentrale voor de verkeerslichten", vertelt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We zijn nu volop aan het onderzoeken waar de problemen precies zitten om ze zo snel mogelijk op te lossen. Ook de aannemer van de verkeerslichten is opgeroepen om uit te zoeken waar het probleem precies zit."