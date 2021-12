Provincie Oost-Vlaanderen met groepsaankoop energie ook slachtoffer van faillissement Vlaamse Energieleverancier

De provincie geeft alvast als eerste advies aan de klanten om de voorschotfacturen niet meer te betalen en de domiciliëringen

stop te zetten. Netbeheerder Fluvius neemt intussen de levering van stroom over, dus niemand zal zonder elektriciteit vallen. "We laten de mensen die ingetekend hebben op de groepsaankoop niet in de steek. We gaan samen zitten en de leverancier proberen te contacteren. We doen die groepsaankoop al heel wat jaren, dit is nieuw, we moeten ook juridisch bekijken wat mogelijk is."