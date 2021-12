Slechte resultaten West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer: "Ronduit teleurstellend"

Op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé werd de wintercampagne "Mijn BOB is top" en de campagne “Groot gelijk dat je nuchter rijdt” van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde ingezet met het "West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer”. 15 lokale politiezones en de federale weg- en scheepvaartpolitie in West-Vlaanderen organiseerden extra verkeersacties tussen vrijdagavond 3 december (17 uur) en maandagmorgen 6 december. En de resultaten zijn dus niet goed.

2.400 bestuurders moesten een alcoholcontrole ondergaan. 3,7 procent tekende positief en had dus te veel gedronken. Dat is een stijging met 1,5 procent in vergelijking met het laatste dergelijke controleweekend in 2019. Er werd minder gecontroleerd op het rijden onder invloed van drugs. 76 bestuurders moesten een speekseltest afleggen. Maar opvallend: liefst een kwart bleek positief te zijn.

Gouverneur Carl Decaluwé: "Te veel mensen blijven rijden als ze een glas te veel op hebben. Wat mij ook verontrust is dat het gebruik van drugs achter het stuur enorm is gestegen. Heeft het te maken met corona dat mensen op een bepaald moment genoeg hebben van alles? Ik weet het niet. Misschien moeten we overstappen naar een zero tolerance in het verkeer."