Rohingya klagen Facebook aan voor bijna 133 miljard euro wegens "haatzaaierij"

In het Verenigd Koninkrijk worden de Rohingya-vluchtelingen vertegenwoordigd door een Brits advocatenkantoor. Het kantoor scheef een brief aan Facebook, die de BBC kon inkijken.



De Rohingya -vluchtelingen vinden dat "de algoritmes van Facebook haatzaaierij tegen het Rohingya-volk versterken". Ze vinden dat Facebook er niet is in geslaagd "om intern moderatoren en factcheckers aan te stellen", die op de hoogte waren van de politieke situatie in Myanmar. Bovendien heeft het bedrijf geen berichten of accounts verwijderd, die hebben aangezet tot geweld tegen de Rohingya.



Ondanks waarschuwingen van verschillende mensenrechtenorganisatie is Facebook er ook niet in geslaagd om "passend en tijdig" actie te ondernemen. Dat staat volgens de BBC in de brief te lezen.