Suikerrock verhuist naar Bietenplein in Tienen: “Meer ruimte en meer mogelijkheden”

Door corona kon de editie van 2020 niet plaatsvinden, en werd ze verplaatst naar 2021. Maar ook in 2021 kon Suikerrock niet doorgaan, opnieuw vanwege de pandemie, maar ook door de heraanleg van de Tiense Grote Markt. Als alternatief kwam er in september 2021 “The Factory of Sweetness”, een kleiner festival op de terreinen van de Tiense Suikerraffinaderij.

Er kwamen positieve reacties en het gesloten terrein bleek veel voordelen te hebben. “Op vlak van gezelligheid, veiligheid en logistiek vielen de puzzelstukjes in elkaar”, zegt organisator Walter Kestens. “Tel daarbij dat het terrein in handen is van één van onze belangrijkste partners en je hebt de perfecte samenwerking, met garantie voor een stralende toekomst.”