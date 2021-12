Toch geen extraatje van de stad Antwerpen voor ZNA-personeel voor inzet tijdens coronacrisis

"We plannen nu om een nieuwjaarsbrief te schrijven aan onze nieuwe voorzitter, schepen Els van Doesburg, om haar te herinneren aan die belofte. Belofte maakt schuld", zegt Wouter Bernaerts (ACV). Dat het fiscaal niet kan, vindt hij maar een flauw excuus. "Er waren inderdaad ook consumptiecheques beloofd, maar met een beetje creativiteit zijn er ook andere attenties te vinden. We zijn ook niet uit op een grote som geld of een grote beloning. De attentie is belangrijker dan het bedrag."