Trajectcontrole en minder parkeerplaatsen moeten dorpskernen van Mesen en Nieuwkerke veiliger maken

Verder zullen er binnenkort minder auto's geparkeerd staan in de Komenstraat: Heuvelland heeft een perceel grond gekocht vlakbij de Komenstraat om er garages op te bouwen. De bewoners van de huizen daarbij zullen hun auto dus binnen kunnen zetten. En er verdwijnen ook wat parkeerplaatsen om 2 vrije stroken te kunnen voorzien waar vrachtwagens makkelijk kunnen kruisen. Wat ook maakt dat er elders in de straat meer plaats zal zijn voor de fietsers.

Burgemeester Sandy Evrard (Open VLD) van Mesen vroeg al lang om het zware verkeer in de Komenstraat aan te pakken. Hij had liever nog ingrijpender veranderingen gezien, maar is toch al blij met dit compromis. Vooral de trajectcontrole staat hem aan. Burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) van Heuvelland is blij met de lagere snelheid en met de 2 zones waar voertuigen makkelijker zullen kunnen kruisen.