UZ Gent vermindert bedden op intensieve zorg om personeel rust te gunnen: "We zitten tegen onze limiet"

Het Universitair Ziekenhuis in Gent heeft gisteren beslist om het aantal bedden op intensieve zorg af te bouwen tijdens de kerstperiode met 20 procent. Het ziekenhuis vermindert de capaciteit altijd in vakantieperiodes om collega's de nodige rust te gunnen, maar nu gaat het UZ verder dan andere jaren. "Ons personeel is echt helemaal op en heeft nood aan rust. Als we niets doen, dan vrees ik dat het systeem instort en dat er personeel uit zal vallen voor een langere periode. Dat moeten we ten alle prijze vermijden", zegt gedelegeerd bestuurder Eric Mortier. Op dit moment is ongeveer de helft van de bedden in het UZ Gent op intensieve zorg bezet door coronapatiënten.