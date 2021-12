Verdachte van moord op Saudische journalist Khashoggi gearresteerd in Frankrijk

Intussen is de Turkse president Recep Tayyip Erdogan aangekomen in Qatar op tweedaags staatsbezoek. Heel toevallig (?) is de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman morgen ook in Doha. Of Erdogan en Bin Salman elkaar zullen zien, valt af te wachten. Het zou de eerste keer zijn dat de twee leiders elkaar zien sinds de crisis rond Khashoggi in 2018. De diplomatieke relaties tussen de twee landen waren hierdoor bekoeld en zijn nooit echt volledig hersteld. Geen van beide kanten heeft een ontmoeting aangekondigd.