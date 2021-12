Verpleegkundigen kinderziekenhuis Koningin Fabiola in Laken staken: "We zijn moe en kapot"

"We zijn moe, kapot", zegt verpleegster op de spoedafdeling in het Koningin Fabiola kinderziekenhuis, Audrey Van Caster. "We werken meer en meer maar zijn steeds met minder personeel. De ene vertrekt na de andere. Als we aan een shift beginnen, weten we nooit met hoeveel we zijn. Met z'n tweeën, drieën? Voor een spoedafdeling is dat veel te weinig. Het wordt gevaarlijk, want onze patiënten gaan beginnen voelen, dat we met te weinig verpleegkundigen zijn."

Vooral sinds de coronacrisis, nu bijna twee jaar, is het werk onhoudbaar geworden, gaat Audrey verder. En dus trekken de verpleegkundigen van het ziekenhuis aan de alarmbel en leggen ze het werk neer. Er wordt wel een minimumbezetting voorzien.