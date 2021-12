Verplichte vaccinatie in de zorg? "Wij spreken er niet meer over, het is wat taboe", zegt Luikse arts

"Vaccinatie is een heel moeilijke kwestie", geeft Philippe Devos toe, hoofd intensieve zorg in het Luikse CHC-ziekenhuis. Hij schat dat 5 à 10 procent van het personeel in zijn ziekenhuis niet gevaccineerd is. "De kwestie is niet meer rationeel. Mensen die nu nog niet gevaccineerd zijn, zullen dat over 6 maanden ook niet zijn."

"We hebben die mensen nódig", zegt Devos. "Ik denk dat we voor andere maatregelen moeten kiezen dan mensen niet meer te laten werken." Welke andere maatregelen dan? Daarover spreekt hij zich niet uit.

"We spreken niet meer over vaccinatie. De werkdruk bij ons is zo groot dat er genoeg gelegenheden zijn om ergens ruzie over te maken. Als we dan ook nog eens ruzie over vaccinatie maken, wordt dat te veel. Het onderwerp is dus een beetje taboe.