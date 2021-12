Wat betekent het vertrek van Duitse bondskanselier Angela Merkel voor Europa (en dus voor ons)?

Als het van de nieuwe Duitse regering afhangt, zullen de Europese verkiezingen in 2024 anders verlopen dan de vorige keren. Ze is namelijk voorstander van de invoering van transnationale lijsten. Een beperkt aantal Europarlementsleden zou verkiesbaar moeten zijn in heel de EU. In België zouden we dan ook op Duitse, Portugese, Poolse of Maltese kandidaten op die lijsten kunnen stemmen. Die kandidaten zouden dan ook in heel de EU campagne moeten voeren.

De Franse president Macron had gehoopt dat dit systeem al in 2019 was ingevoerd, maar de partij van Angela Merkel (de Europese Volkspartij) verzette zich hiertegen. De lijsttrekkers van die transnationale lijsten zijn dan meteen de enige die in aanmerking kunnen komen om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Het idee erachter is dat de burger bepaalt wie Commissievoorzitter wordt, en niet meer de regeringsleiders, zoals het geval was met de aanstelling van Ursula von der Leyen in 2019.

Wat als Von der Leyen in 2024 een tweede mandaat wil als Commissievoorzitter? Helemaal op het einde van het regeerakkoord staat er, bij de verdeling van de ministerportefeuilles tussen de regeringspartijen dit: "Het recht om een Europees commissaris aan te duiden, ligt bij de Groenen, tenzij de commissievoorzitter een Duitse(r) is". Von der Leyen kan dus alleen Commissievoorzitter blijven, als de EVP het systeem van transnationale lijsten steunt, én Von der Leyen bovenaan die lijst zet (als "Spitzenkandidat"), én als grootste partij uit de Europese verkiezingen komt.