Wat gebeurt er met onverkochte chocolade Sinterklazen?

Bakkers en chocolatiers halen vandaag de chocolade Sinten uit hun toonbanken. Volgens Jeroen Bailleul van Chocolaterie Van Nevel in Diksmuide is er echter niet heel veel overschot: "Zelfs in deze moeilijke tijden hebben we niet veel over, mensen eten nog altijd veel chocolade."

Maar de chocolade ventjes die toch zijn blijven liggen, belanden niet in de vuilnisbak. “In principe kan chocolade niet bederven”, vertelt Bailleul, die ze smelt en er pralines mee maakt. “Het is vooral belangrijk dat je chocolade goed bewaart, zo droog en zo donker mogelijk. Dus zeker niet in de koelkast.”