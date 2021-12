Wolf "Klaas(je)" afgezakt naar regio Kalmthout: "Beelden bewijzen dat het een wolf was"

De wolf komt uit de buurt van Nijmegen, in Nederland, en is de afgelopen weken afgezakt naar de buurt van Kalmthout. "Het is de tweede wolf dit jaar die naar de provincie Antwerpen afzakt en het zal niet de laatste zijn," legt Loos uit. "In Duitsland zijn dit jaar 750 welpen geboren, wellicht de helft zal overleven. En als nog maar 1 procent nadien onze kant op komt, hebben we er volgend jaar opnieuw vier. Er zullen steeds vaker wolven naar hier komen."