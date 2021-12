Woonzorgcentrum in Houthalen-Helchteren komt handen te kort en zoekt dringend zorg- of verpleegkundigen

Veel verpleegkundigen zijn ziek of in quarantaine thuis. Ook in de woonzorgcentra zitten ze met dat probleem. In het Vinkenhof wordt er specifiek uitgekeken naar mensen met een diploma en/of ervaring als zorgkundige of verpleegkundige. Dat kunnen zowel gepensioneerden zijn als mensen met een vooropleiding als verpleegkundige of zorgkundige die zich op korte termijn kunnen vrijmaken.