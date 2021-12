Brussel krijgt permanente zwemvijver in park van Neerpede: "Ideale plek"

Met dit plan komt er een einde aan de jarenlange zoektocht naar de geschikte plaats voor een openluchtzwembad in de hoofdstad. Paul Steinbrück van Pool is Cool is dan ook erg blij. "Pool is Cool ijvert al jaren voor een zwembad in open lucht in Brussel en hield in de zomer van 2019 bij wijze van experiment al een zwemvijver open in Neerpede. Afgelopen zomer was er dan Flow, een tijdelijk zwembad in een zijarm van het kanaal in Anderlecht. We zijn superblij dat er nu concrete stappen worden gezet", zegt Steinbrück.