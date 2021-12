Aantal besmettingen bij leerlingen is verdubbeld de voorbije twee weken, "gelukkig zijn we wat over de top heen"

De algemeen directeur van het Vrij CLB Netwerk Stefan Grielens stelt vast dat het aantal besmettingen in de lagere scholen nog steeds op een piek zit die de voorbije anderhalf jaar ongezien is, maar hij ziet ook "lichtpuntjes".

"De cijfers stijgen flink zoals we verwacht hadden. Dat hebben we ook gezien in de bredere samenleving. De cijfers zijn heel hoog, maar gelukkig evolueren de cijfers in de scholen net als in de samenleving en zijn ze over de top heen. We zien een stabilisatie en de daling is ingezet", zegt Grielens.

Volgens Grielens lijkt het alsof de piek in de scholen bereikt is. "De kentering is ingezet. De cijfers van de tweede week van de voorbije twee weken zijn duidelijk lager dan in de eerste week. Zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten zien we dat. We denken dat de maatregelen die genomen zijn in de bredere samenleving ook hun effect hebben op de besmettingscijfers in het onderwijs. De zijn communicerende vaten zoals het vanaf het begin van de pandemie is geweest."

De meeste besmettingen duiken op in de lagere scholen. "Dat heeft te maken met het feit dat dat de groep kinderen is die niet gevaccineerd is. Gelukkig worden de kinderen er niet al te ziek van."