Almaar meer verzet tegen windmolens, provincie Antwerpen kent in 2021 maar 1 vergunning voor plaatsing toe

In 2018 kende de provincie Antwerpen nog 22 vergunningen toe voor de installatie van windmolens, in 2019 waren het er 24, in 2020 al maar 14 meer en in 2021 amper 1. Die dalende trend heeft te maken met het feit dat er almaar minder draagvlak is voor windmolens. Vaak zien gemeentebesturen windmolens niet zitten, omdat er bijvoorbeeld al veel windmolens staan, of omdat de gemeente dichtbevolkt is. Buurtbewoners klagen over onder meer slagschaduw en geluidsoverlast.