Provinciebestuur ambitieus: werken Fietssnelweg Kolenspoor en vernieuwing Begijnhof in Hasselt starten in 2022

Een andere verbinding die volgend jaar gemaakt wordt met het Limburgse mijnverleden, is in de vorm van een mijnbelevingscentrum op de Be-Mine site in Beringen. "Een van de hoogtepunten daar wordt de interactieve ondergrondssimulatie waar de bezoeker in levende lijve geconfronteerd wordt met de zware werkomstandigheden van de mijnwerkers", vertelt Philtjens.

De bedoeling is dat het museum in 2024 kan openen. "Het gaat om een budget van 22 miljoen, deels gefinancierd door de provincie, de stad Beringen, maar ook door Toerisme Vlaanderen, want dit project overstijgt de provinciale grenzen", vult Philtjens aan.

