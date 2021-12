Beroemd Thais strand uit film "The beach" gaat weer open voor toeristen

Maya Bay wordt vaak omschreven in reisgidsen als een van de mooiste stranden van Thailand en werd ook nog eens wereldberoemd omdat het als decor diende voor de Brits-Amerikaanse film "The Beach". Het eiland werd enorm populair en het trok tot voor 2018 tot 5.000 bezoekers per dag.

Maar de populaire baai, werd het slachtoffer van haar eigen succes. Toeristen lieten er rommel achter, beschadigden er planten en schrikten er de dieren op.

Vooral het koraal in de baai ondervond veel schade en werd bijna voor de helft vernield. In 2018 ging het strand dicht. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het strand maar vier maanden gesloten zou zijn, maar dat werd uiteindelijk veel langer.