Sint-Pieters-Leeuw bezorgt boosterprik aan personeel van scholen en opvang: "Parallel gewerkt om sneller te zijn" 

In Sint-Pieters-Leeuw heeft het personeel van de gemeentelijke basisscholen en de kinderdagverblijven een versnelde boosterprik gekregen. Dat is best opvallend, want de overheid had eigenlijk beslist om aan geen enkele specifieke doelgroep, zoals leerkrachten of risicopatiënten een versnelde boosterprik te geven. Maar daar dacht het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw anders over.