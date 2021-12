Stalbrand zorgt voor rookhinder voor omwonenden in Meulebeke

Om de brand te bestrijden werden de brandweerkorpsen van Tielt, Ingelmuster en Izegem ingeschakeld. Toen zij aankwamen, was het vuur al ontwikkeld tot een zwaar uitslaande brand. De hevige rook dreef af naar de huizen in de buurt. De bewoners werden dan ook via Be-Alert gevraagd om ramen en deuren dicht te houden.

Het duurde even voor de brand onder controle was. Intussen is alle gevaar geweken. Voor zover bekend raakte niemand gewond en bleven ook de dieren op het landbouwbedrijf gespaard.