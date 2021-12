Britse archeologen vinden best bewaarde bewijs ter wereld voor een Romeinse kruisiging

Daar zijn verschillende redenen voor, zei osteo-archeoloog doctor Corinne Duhig van de University of Cambridge, die deelnam aan de opgravingen. Zo werden nagels lang niet altijd gebruikt, het slachtoffer werd normaal met touwen aan de dwarsbalk gebonden, en de lichamen van gekruisigde mensen kregen meestal geen plechtige begrafenis.

En als er wel nagels gebruikt werden, was het gebruikelijk om die te verwijderen na de kruisiging om ze te hergebruiken, weg te gooien of om er amuletten van te maken.

Hoewel de vondst van de nagel in het hielbeen geen onomstotelijk bewijs is voor het feit dat de man gekruisigd werd, is het de enige plausibele verklaring. Dat maakt van de nieuwe vondst de eerste ooit in Noord-Europa en hooguit het vierde archeologische voorbeeld dat wereldwijd ooit gevonden is.

Er is slechts één ander voorbeeld gevonden met een nagel in situ door het bot. Dat werd ontdekt in 1968 tijdens bouwwerkzaamheden in het noorden van Jeruzalem, maar het is minder goed bewaard en er bestaat enige controverse over.

Daarnaast zijn er twee skeletten gevonden met gelijkaardige gaten in Gavello in Italië en in Mendes in Egypte, maar zonder dat de nagel er nog in zat. Daardoor is er twijfel over hoe de gaten ontstaan kunnen zijn.

Volgens Duhig is het nieuwe skelet mogelijk het best bewaarde voorbeeld ter wereld van een kruisiging uit de Romeinse tijd.