BEKIJK - Britse premier Johnson in nauwe schoentjes na video over kerstfeestje in Downing Street 10

De video is voorpaginanieuws in alle Britse kranten en brengt de Conservatieve premier Boris Johnson in nauwe schoentjes. Het is niet voor het eerst dat nieuws over het kerstfeestje in de pers verschijnt. Een week geleden had een medewerker van de premier in de krant The Mirror al toegegeven dat er een groot feest had plaatsgevonden met tientallen opeengepakte mensen.