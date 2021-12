Brugge verhoogt het budget van opknappremies voor woningen

Mensen die een woning verhuren op de sociale of op de privémarkt, kunnen die opknappremie eveneens aanvragen. Zo wil de stad iedereen aanmoedigen om te investeren. "Het is belangrijk dat op den duur alle mensen in een energiezuinige woning kunnen verblijven. Voor het opknappen van woningen voor sociaal verhuur, zetten we daar een premie tegenover van 45 procent. Huurbazen op de privéhuurmarkt in Brugge krijgen een opknappremie van 25 procent", vertelt schepen Demon.