Nieuw boek over Sanda Dia gratis uitgedeeld aan studenten: "Reflex aanwakkeren om na te denken waar de grens ligt"

Opvallend is dat Huyberechts zijn boek gratis aan studenten aanbiedt. Via de website van uitgeverij Das Mag kunnen studenten tot en met 13 december een digitaal exemplaar aanvragen. En de actie heeft succes: al meer dan 1600 studenten hebben zich op één dag tijd aangemeld om een gratis e-book te krijgen. "Dat had ik nooit verwacht", aldus Huyberechts.

Hij hoopt dat zijn boek studenten die deelnemen aan een doop of ze zelf organiseren, aanzet tot nadenken. "Ik hoop dat ze een reflex krijgen om te denken over waar de grens is en daar niet over gaan. Als dit boek ervoor zorgt dat er geen vernederende studentendopen meer plaatsvinden in België, dan is mijn missie geslaagd."