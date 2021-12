Bûûmplanters geven gebruikte kerstbomen een nieuw leven: "Slechts 3 bomen hebben het dit jaar overleefd"

"Als je wil dat je kerstboom het overleeft, koop dan een kerstboom met wortel, koop een exemplaar dat niet te groot is maar wel in één grote pot past.", zegt Yoeri Bellemans van de Bûûmplanters. "Want in een grote pot zitten heel wat wortels en als je de wortels gezond kan houden in die pot, dan is de kans groter dat je boom het overleeft. En vergeet niet je boom in de pot wat water te geven zodat de wortels vochtig blijven en niet uitdrogen."

(lees verder onder de foto)