CD&V wil af van voorschotten op energiefactuur: "Met maandelijkse afrekening moet je geen bank meer spelen" 

"Door voorschotten te betalen, speel je eigenlijk nu als bank voor de energieleverancier", aldus Bothuyne. "Zij betalen jou terug als je minder hebt verbruikt." Maar omgekeerd spelen de energieleveranciers ook een soort van bank voor klanten die te veel hebben verbruikt, want de eindrekening volgt pas op het einde van het jaar. Dat systeem gaat met de betaling van het maandelijkse verbruik er dus uit. Door maandelijks te betalen gaat de afrekening door het jaar heen wel meer fluctueren: afhankelijk van de energieprijzen, maar ook afhankelijk van of het winter of zomer is.